27.09.2025 16:29:00
AA
Milli judoculardan Çin'de 2 madalya!

Çin'de düzenlenen Qingdao Grand Prix 2025'te milli judocular, 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre Qingdao kentindeki organizasyonda milli sporcuların müsabakaları sona erdi.

Erkekler 73 kiloda mücadele eden Ejder Toktay, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kazbek Naguchev'i, 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak da Kazakistan'dan Adilet Almat'ı mağlup ederek bronz madalya aldı.

Erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ise ilk turda Çin'den rakibi Yixuan Zuo'yu mağlup etti ancak son 16 turunda rakibine yenilerek turnuvaya veda etti.

Yarın sona erecek organizasyonda 26 ülkeden toplam 200 sporcu mücadele ediyor.

İlgili Konular: #Judo #bronz madalya #Ejder Toktay

