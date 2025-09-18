Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı olarak seçilen Ferhat Gündoğdu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgileri sorgulanıyor. Peki, Ferhat Gündoğdu kimdir, kaç yaşında? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hangi görevlerde bulundu?

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ferhat Gündoğdu, 1969 yılında doğmuştur. 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimi aldı.

Ferhat Gündoğdu, 2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi ve 2005-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanında lisans üstü eğitimleri alırken sonrasında ise 2014'te Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi alanında doktora almıştır.

FERHAT GÜNDOĞDU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Asker kökenli olan Ferhat Gündoğdu, askeri görevi sırasında Genelkurmay’da şube müdürlüğü yaptı, Kara Kuvvetleri EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Atama Şube Müdürü oldu. Ankara’da Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı da yaptı.

Ferhat Gündoğdu, çıkarılan yasa sonrasında hakemliği bırakıp askerliğe devam etti. Emekli olduktan sonra ise TFF’de görev almaya başladı ve Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına kadar yükseldi.

Ferhat Gündoğdu, 13 Şubat 2019 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanı olan Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev yaptı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı’nın 21 Ekim 2021 tarihinde istifası sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına Ferhat Gündoğdu getirildi. 17 Nisan 2022 tarihinde görevinden istifa etti. yetine Sabri Çelik getirildi.

23 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Dr. Ferhat Gündoğdu'yu atadı.