Fernandes yetmedi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre deplasmanında Lugano ile 3-3 berabere kaldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında İsviçre deplasmanında Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-Beyazlılar önce 1-0, sonra 3-1 öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı. Kartal’da gecenin kahramanı 2 gol atan Gedson Fernandes’ti. Portekizli futbolcu, Siyah-Beyazlı formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti. Gedson ayrıca Kasım 2018’den bu yana Avrupa arenasında ilk kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki futbolcunun ikinci golünde asisti şık bir topuk hareketiyle Rafa Silva yaptı. Masuaku’nun kornerinde ise Al Musrati kafayla golünü attı.
PAULİSTA’NIN ŞANSSIZ GECESİ
Beşiktaş’ta yeni transfer Paulista iki farklı duyguyu aynı maçta yaşadı. Tecrübeli stoper, 21. dakikada Gedson’un attığı golde verdiği uzun pasla asisti yapan isimdi. Paulista, Lugano’nun 63. dakikada skoru 3-3’e getirdiği pozisyonda ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı. Paulista maçın ilk dakikalarında da bir topu çizgiden çıkardı.
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