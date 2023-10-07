Fernando Muslera: 'Fedakarlık yapmalıyız'

Yayınlanma: 07.10.2023 - 21:45

Güncelleme: 07.10.2023 - 21:45

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yoğun fikstürde kazandıklarını vurgulayan Muslera "Çok fazla fedakarlık yapmamız gerekiyor. Bütün oyuncular için bu geçerli. Antalyaspor maçı zordu. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi milli takımlara gidecek arkadaşlara başarılar diliyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın kalesini gole kapatmasıyla ilgili konuşan Uruguaylı yıldız "İstatistik önemli. Gol yememek önemli ama takım çalışması var ortada. Doğru işler yaparsak gol de yemeyiz." ifadelerini kullandı.

Muslera ayrıca "Milli takım seviyesinde çok önemli defans oyuncularımız var. Hangi defans dörtlüsü ile oynadığım fark etmiyor. Tüm oyuncular iyi oynuyor. Bütün oyuncular fedakarlık yapıp takım için oynayınca güzel şeyler çıkıyor, o önemli bizim için." açıklamasını yaptı.