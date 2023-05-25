Fernando Muslera isyan etti! 'Bu kadarı çok fazla'
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, "parfüm kavgası" başlığıyla atılan haberlere sert tepki gösterdi. Muslera yaptığı paylaşımda 'Bu kadarı çok fazla' dedi.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Instagram hesabından bir açıklama yaptı.
"Parfüm kavgası" başlığı altında yapılan haberlere tepki gösteren tecrübeli oyuncu, "Bundan önce de hakkımda birçok iddia ortaya atıldı. Hepsine güldüm ve geçtim ama bu kadarı çok fazla. Benim, takım arkadaşlarımın, kulübümüzün ve değerli taraftarlarımızın tek hedefi önümüzdeki 90 dakika." ifadelerini kullandı.
Muslera'nın takım uçağında 150 dolarlık parfümünü aradı ama bulamadığına dair bir haber yapılmış, kendisine şaka yapıldığını düşünen oyuncunun, takım arkadaşlarından bazılarına durumu sordu ama istediği yanıtı alamayınca sinirlendiği öne sürülmüştü.
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