Fernando Muslera: 'Kupayı kazanmak istiyoruz'

Yayınlanma: 06.04.2024 - 21:31

Güncelleme: 06.04.2024 - 21:31

Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Turkcell Süper Kupa'da karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Muslera karşılaşma hakkında konuşarak, "Her şeyden önce çok teşekkürler. İlk defa Şanlıurfa'ya geldim, harika bir şehirmiş. Burada çılgın da bir taraftar vardı. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir final olacak. Geçen sene çok büyük mücadele verip şampiyon oldu ve bu sayede Süper Kupa finali oynayacağız. Çok önemli bir maç bizim için. Biz mutluyuz. Çok iyi şekilde çalıştık. Çok önemli maç. Yarın çıkıp oynamak için buradayız. Fenerbahçe hakkında yorum yapmıyorum, asla da yapmadım." dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli kaleci, "Gerçekten mutluyuz, burada bulunduğumuz için. Bir final daha oynayacağız. Burada olmak için çok çalıştık. Bizim için çok önemli bir hedef bu kupa. Geçen sene çok mücadele edip Süper Lig'i kazandık ve bu sayede buraya geldik. Bir kupa daha kazanmak için bir final daha oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Takımca çok çalıştıklarını ifade eden Muslera, "Biz çok hazırlık yapıyoruz, çalışıyoruz. Şimdiden çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Sadece Galatasaray hakkında konuşacağım. Biz buradayız, çok efor sarf ettik, büyük işler başardık. Florya'da çok çalıştık ve buraya geldik." sözlerini sarf etti.

Muslera son olarak, "Sadece kupalar değil aynı zamanda diğer bir gurur da 500. maçımı Galatasaray'da oynamış olmam. Bana gurur veren bir şey. Amacım fiziken dayanabilecek noktaya kadar oynamak. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hocam beni istemeye devam ederse önümüzde birkaç yıl daha olacaktır." ifadelerini kullandı.