Fernando Muslera: 'Sonsuza kadar Galatasaray'dayım'

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini yeniledi. Urugaylı file bekçisi imza töreninde açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 17:14
Fernando Muslera: 'Sonsuza kadar Galatasaray'dayım'
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Galatasaray'ın yeni sözleşme imzaladığı Fernando Muslera, basın toplantısında açıklama yaptı.

Fernando Muslera yaptığı açıklamada, "13 yıl.. Dile kolay, bir ömür. Üçüncü kez kontratımı yeniliyorum. Burada güzel yıllar geçirdim. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Hocamıza, Erden Bey'e, Başkanımıza durmadan çalıştıkları ve yanımızda oldukları için teşekkürler." dedi.

"SONSUZA KADAR G.SARAY'DAYIM"

Sözleşmesi bittikten sonra da Galatasaray'ın bir parçası olacağını söyleyen Uruguaylı file bekçisi, "16 şampiyonluk gördüm ama Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü. Bu yolda devam etmeliyiz. Oyuncu olarak buradayım, ilerde de bu takım bir parçası olmaya sonsuza kadar devam edeceğim." açıklamalarda bulundu.


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