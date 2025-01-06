Fernando Muslera'dan Acun Ilıcalı'ya 'aktör' göndermesi!
Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, antrenman öncesinde Lucas Torreira'ya aktör diyen Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.
Trendyol Süper Lig'in yenilgisiz lideri Galatasaray, rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Sarı kırmızılılar, 8 Ocak Çarşamba günü karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Sabah saatlerinde yapılan antrenman öncesinde takım kaptanı ve efsanesi Fernando Muslera, Lucas Torreira'ya aktör diyen Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı.
'EĞİTİMİNİ ALMIŞ GİBİ'
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçının ardından Lucas Torreira için, "Açıkça ittirilen bir rakip var. biz de mücadele içindeyiz. Adaletsizlik olur da bu kadar olur mu? İyi bir aktör de Torreira. Pozisyonu seyredin, eliyle topu çıkarıyor, sonra göğsünü tutuyor. Sanki bunun eğitimini almış gibi" ifadelerini kullandı.
FERNANDO MUSLERA'DAN ACUN ILICALI'YA GÖNDERME
Fernando Muslera takım arkadaşı Lucas Torreira'ya destek oldu. Muslera antrenman öncesinde, "Kıvanç burada. Aktör" dedi.
Tecrübeli eldiven ayrıca, "Yeni aktör Kıvanç" dedi.
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