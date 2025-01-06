Wanda Nara'dan flaş Galatasaray ve Icardi hareketi
Mauro Icardi ile ayrılan ve rapçi L-Gante ile sevgili olan Wanda Nara, ani bir şekilde sevgilisinden ayrıldı. Wanda Nara'nın açıklaması Arjantin basınında gündem oldu.
Ünlü iş insanı Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrılıp Arjantinli rapçi L-Gante ile sevgili olmuştu. İkilinin sevgili olması kısa sürdü.
Wanda Nara, sosyal medya hesabından L-Gante'den ayrıldığını açıkladı.
Wanda Nara, "Bugün ayrıldık. Aileme ve işlerime odaklanmam ve sahip çıkmam gerekiyor. Çocuklarımın bana ihtiyacı var ve mahkeme süreci devam ediyor" açıklamasını yapı.
Wanda Nara, Instagram hesabında L-Gante ile olan fotoğrafları kaldırdı ve Mauro Icardi ile olan fotoğrafları arşivden çıkardı.
Nara, ayrıca Galatasaray'ın sosyal medya hesabındaki gönderileri de beğendi.
Etiketler: #Wanda Nara #galatasaray #Icardi
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