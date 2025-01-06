Wanda Nara'dan flaş Galatasaray ve Icardi hareketi

Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:35

Güncelleme: 06.01.2025 - 09:35

Ünlü iş insanı Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrılıp Arjantinli rapçi L-Gante ile sevgili olmuştu. İkilinin sevgili olması kısa sürdü.

Wanda Nara, sosyal medya hesabından L-Gante'den ayrıldığını açıkladı.

Wanda Nara, "Bugün ayrıldık. Aileme ve işlerime odaklanmam ve sahip çıkmam gerekiyor. Çocuklarımın bana ihtiyacı var ve mahkeme süreci devam ediyor" açıklamasını yapı.

Wanda Nara, Instagram hesabında L-Gante ile olan fotoğrafları kaldırdı ve Mauro Icardi ile olan fotoğrafları arşivden çıkardı.

Nara, ayrıca Galatasaray'ın sosyal medya hesabındaki gönderileri de beğendi.