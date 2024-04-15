Fernando Santos, Beşiktaş tarihine geçti!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos, siyah-beyazlı ekipte tarihe geçti.
Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos, Süper Lig'de yalnızca 1.25 puan ortalaması tutturarak Beşiktaş tarihine tarihe geçti.
13 MAÇTA 16 PUAN
Sabah'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlıların başında 13 lig maçına çıkan ve sadece 16 puan elde edebilen Portekizli, 1.25 puan ortalamasıyla siyah-beyazlı ekibe felaketi yaşattı.
Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88 sezonundan bu yana Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktörler arasında en düşük galibiyet yüzdesi (%33) ve puan ortalamasında kalan hoca oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme
- CHP'den eylem çağrısı
- CHP'den ilk açıklama!
- ‘Partiden def olup gitsin’ çıkışı!
- Doktor, atış poligonunda intihar etti
- Kozan’da İYİ Parti ve BBP meclis üyeleri CHP’ye geçti
- Evlenmek için en iyi 4 kadın burcu
- Annelere 325 euro ödeme yapılacak!
- Arda Güler'den flaş Real Madrid kararı
- AKP'li Miroğlu'ndan 'Hakan Ural' göndermesi