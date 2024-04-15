Fernando Santos, Beşiktaş tarihine geçti!

Yayınlanma: 15.04.2024 - 11:22

Güncelleme: 15.04.2024 - 11:22

Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos, Süper Lig'de yalnızca 1.25 puan ortalaması tutturarak Beşiktaş tarihine tarihe geçti.

13 MAÇTA 16 PUAN

Sabah'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlıların başında 13 lig maçına çıkan ve sadece 16 puan elde edebilen Portekizli, 1.25 puan ortalamasıyla siyah-beyazlı ekibe felaketi yaşattı.

Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88 sezonundan bu yana Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktörler arasında en düşük galibiyet yüzdesi (%33) ve puan ortalamasında kalan hoca oldu.