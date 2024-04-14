Hentbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Beşiktaş!

Yayınlanma: 14.04.2024 - 16:07

Güncelleme: 14.04.2024 - 16:07

Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maç, karşılıklı gollerle başlarken 4. dakikada Beşiktaş Safi Çimento, ilk kez öne (4-3) geçti.

Spor Toto'nun Özgür (4) ve Ozan'la (1) bulduğu gollere Beşiktaş, Alperen (2), Castro Pena (2) ve Arsenic'in (1) golleriyle karşılık verirken 10. dakika 5-5'lik eşitlikle geçildi. Castro Pena ve Radojkovic ile goller üreten siyah-beyazlı takım, 23. dakikada 16-9'luk skor üstünlüğü sağladı. İlk yarının kalan bölümünde taraftarının da desteğiyle daha etkili oynayan Beşiktaş Safi Çimento, devreye 19-14 önde girdi.

İkinci yarının ilk 10 dakikalık bölümü başa baş mücadele şeklinde geçti ve 42. dakikaya 25-20'lik skorla İstanbul ekibi önde girdi. Beşiktaş Safi Çimento, bu dakikalarda Radojkovic ve Cvetko'yla bulduğu gollerle 50. dakikada 34-25 üstünlük sağladı. Kalan bölümde de üstün oyununu sürdüren Beşiktaş Safi Çimento, final maçını 40-31 kazanarak 2023-2024 sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Beşiktaş Safi Çimento, Türkiye Kupası'nı 16. kez müzesine kazandırdı.

Salon: THF Prof. Dr. Yaşar Sevim

Hakemler: Hasan Kılıç, Özdemir Kaan Çınar

Beşiktaş Safi Çimento: Mehmet Emre, Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu 4, Arsenic 5, Alperen Arabacı 4, Ömer Ozan Arifoğlu, Kaabeche 2, Baran Nalbatoğlu, Eyüp Arda Yıldız 1, Castro Pena 7, Boada 3, Şevket Yağmuroğlu, Cvetko 6, Gökay Bilim 2, Sorhaindo, Radojkovic 6

Spor Toto: Ahmet Furkan Civan, Muhammed Sefa Öztürk, Alp Eren Pektaş 4, Yaşar Erdem Ateş 3, Özgür Sarak 11, Kemal Özdemir, Efe Karapınar, Ozan Özeş, Uğur Erceylan 1, Mehmet Demirezen 2, Coşkun Göktepe, Ozan Erdoğan 2, Enes Gümüşok 5, Burakcan Özdaş, Barış Buğday 3, Mevlüt Kaan Günaycak

İlk yarı: 19-14

İki dakika cezası alanlar: Sorhaindo, Castro Pena, Cvetko, Ömer Ozan Arifoğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Burakcan Özdaş, Barış Buğday, Uğur Erceylan (Spor Toto)