Anadolu Efes'ten derbide Beşiktaş'a 15 sayı fark

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, kendi sahasında Beşiktaş Emlakjet'i 90-75 yendi.

AA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 15:10
Anadolu Efes'ten derbide Beşiktaş'a 15 sayı fark
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i 90-75 yendi.

Mücadeleye Oturu, Ercan ve Rıdvan'ın basketleriyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, ilk 1,5 dakikada 7-0 üstünlük kurdu. Etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, 6. dakikada farkı çift haneye (20-9) çıkardı. Berk Uğurlu ve Simonovic'in dahil olmasıyla Beşiktaş'ın oyunda dengeyi kurduğu ilk periyot, ev sahibi takımın 32-25 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, ilk çeyreğin sonlarında yakaladığı tempoyu ikinci periyoda da yansıttı. Needham ve Berk ile skor üreten siyah-beyazlılar, 14. dakikada farkı 1 sayıya (34-33) indirdi. Rakibinin öne geçmesini önleyen Anadolu Efes, Thompson, Willis, Beaubois ve Ercan ile basketler bularak 18. dakikada farkı yeniden çift haneye çıkardı: 45-34. Müsabakanın devre arasına lacivert-beyazlıların 51-40 üstünlüğüyle girildi.

Anadolu Efes, ikinci yarının ilk dakikasında farkı 15 sayıya (55-40) taşıdı. Karşılıklı basketlerle devam eden üçüncü periyodu lacivert-beyazlılar, 68-58 üstün kapattı.

Üstün oyununu sürdüren ve 37. dakikada farkı 19 sayıya (86-67) kadar çıkaran Anadolu Efes, mücadeleyi 90-75 kazandı.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar ligde 27. maçında 24. galibiyetini aldı. Bir maçı eksik Beşiktaş ise 7. kez mağlup oldu.


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