Fernando Santos Beşiktaş'ta siftah yapıyor: Portekizliden oyuncularına ilk mesaj!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 10:13

Güncelleme: 13.01.2024 - 10:13

Trendyol Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremese de son maçını kazanarak ayağa kalmak için ilk adımı atan Beşiktaş'ta yeni Teknik Direktör Fernando Santos siyah-beyazlı takımın başında ilk mücadelesine taraftar önünde çıkacak.

Taraftarların tecrübeli çalıştırıcının ilk maçında Portekizli çalıştırıcıyı yalnız bırakmayacağı ve tribünleri doldurarak hem takıma hem de ona büyük destek vereceği öğrenildi.

"YENİ BİR SAYFA AÇMALIYIZ"



Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş ile idmanına çarşamba günü çıkan, o günden itibaren hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Santos dün idman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

İlk hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu ancak Trendyol Süper Lig'de de yakaladıkları çıkışı sürdürmeleri gerektiğini belirten siyah-beyazlı takımın teknik patronunun, "Kupa bizim için ilk hedef ama lig maçlarına da tam konsantrasyon ile çıkmamız şart. En kötü olasılıkla sezonu üçüncü bitirmeliyiz. Bunun için de Fatih Karagümrük'ü yenmeliyiz. Çaykur Rize maçında aldığımız galibiyet böylece daha anlamlı hale gelecektir. Rize karşısındaki performansınız çok iyiydi. Aynı anlayış ile sahaya çıkarsak kazanan taraf biz oluruz. Eski dönemi unutup yeni bir sayfa açmalıyız" dediği öğrenildi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında bugün (cumartesi) kendi sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele saat 19:00'da başlayacak.