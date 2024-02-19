Fernando Santos'tan eleştiri: 'Bir daha tekrarlayamayız'

Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos mücadelenin ardından görüşlerini aktardı. Santos, "İlk 25 dakikadaki oyunu bir daha tekrarlayamayız. Doğru yaptıklarımızı geliştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 22:39
Fernando Santos'tan eleştiri: 'Bir daha tekrarlayamayız'
Abone Ol google-news

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Santos'un açıklamaları şu şekilde:

Göz Atın
Eski hakemler Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?

Eski hakemler Ankaragücü - Galatasaray maçını değerlendirdi: Penaltı kararı doğru mu?
Resmi açıklama geldi: Beşiktaş'ta ayrılık!

Resmi açıklama geldi: Beşiktaş'ta ayrılık!

"İlk 25 dakika sahada yoktuk. Rakibimize topu verdik, çok geride savunduk, topu kullanamadık... 25'ten sonra biraz daha önde basmaya başladık. Topu da daha iyi kullanmaya başladık."

"BİR DAHA TEKRARLAYAMAYIZ"

"Devre arası oyuncularımla konuştum ve ikinci yarıda bu durumu değiştirdik. Rakibimizi kalemize yaklaştırmadık, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. İlk 25 dakikadaki oyunu bir daha tekrarlayamayız. Doğru yaptıklarımızı geliştirmek zorundayız."

"Adaptasyon ile ilgili bir durum değildi ilk 25 dakikadaki oyun. Agresif değildik, bir takım olarak oynayamadık. Yeni oyuncular ile ilgili değil bütün takım ile ilgili bir sorun vardı ilk 25 dakikada."


Fernando Santos haberleri beşiktaş haberleri konyaspor haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaşlı Ernest Muçi: 'İkinci yarıda maçı kazandık'

Beşiktaşlı Ernest Muçi: 'İkinci yarıda maçı kazandık'
Melih Saatçı yazdı: 'İşin güzel tarafı Beşiktaş gol yememeyi öğrenmeye başladı'

Melih Saatçı yazdı: 'İşin güzel tarafı Beşiktaş gol yememeyi öğrenmeye başladı'
Semih Kılıçsoy'dan galibiyet yorumu! 'Kazanmamız gerekiyordu'

Semih Kılıçsoy'dan galibiyet yorumu! 'Kazanmamız gerekiyordu'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu!

II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu!
İptal edildiği iddia edilmişti: Süper Kupa hakkında resmi açıklama yapıldı!

İptal edildiği iddia edilmişti: Süper Kupa hakkında resmi açıklama yapıldı!
Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı: Beşiktaş 2-0 Konyaspor

Beşiktaş 3 puanı 2 golle aldı: Beşiktaş 2-0 Konyaspor
Everton – Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Everton – Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?
Avrupa'nın göbeğinde sığınmacılar ayaklandı

Avrupa'nın göbeğinde sığınmacılar ayaklandı
Kadınların sesi olacak… Erkek muhtar adaylarına karşı yarışacak

Kadınların sesi olacak… Erkek muhtar adaylarına karşı yarışacak
Silifke'de yılın 12 ayı hasat ediliyor: Kilosu 70 lira! 3 bin ailenin geçim kaynağı

Silifke'de yılın 12 ayı hasat ediliyor: Kilosu 70 lira! 3 bin ailenin geçim kaynağı
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. ne zaman halka arz olacak? ALVES kaç lot dağıtacak?

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. ne zaman halka arz olacak? ALVES kaç lot dağıtacak?