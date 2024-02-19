Beşiktaşlı Ernest Muçi: 'İkinci yarıda maçı kazandık'

Süper Lig'in 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Ernest Muçi mücadelenin ardından görüşlerini aktardı. Muçi, "Taraftar bizi iten güç. Bugün de bunu hissettirdiler. İkinci yarıda maçı kazandık, ikinci yarıda bunu çok fazla hissettik" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 22:34
Beşiktaşlı Ernest Muçi: 'İkinci yarıda maçı kazandık'
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Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ernest Muçi, 2-0 kazanılan Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Muçi, "Çok mutluyum ilk iç saha maçımda 3 puan kazandığımız için. Taraftarı daha önceden biliyordum, iç sahada ne kadar desteklediklerini biliyordum. Galibiyeti kazanmak son derece önemliydi" dedi.

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"İKİNCİ YARIDA MAÇI KAZANDIK"

Taraftarın desteğine değinen yıldız oyuncu, "Taraftar bizi iten güç. Bugün de bunu hissettirdiler. İkinci yarıda maçı kazandık, ikinci yarıda bunu çok fazla hissettik. Bu harika kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Her maçta aynı şekilde oynamak istiyorum. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Son olarak oynadığı pozisyon hakkında konuşan Muçi, "Tek bir yerde oynamaktan ziyade faydalı olabileceğim her yerde, her pozisyonda oynayabilirim. Sahada olduğum sürece hücum fırsatları yaratmak istiyorum. Önemli olan takıma katkı verebilmek" sözlerini sarf etti.


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