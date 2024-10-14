Fernando Santos'tan kötü başlangıç!

Fernando Santos yönetimindeki Azerbaycan, Uluslar Ligi'nde 4'te 0 yaptı.

Fernando Santos'tan kötü başlangıç!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 23:10

Azerbaycan, Fernando Santos ile UEFA Uluslar Ligi'nde istediği sonuçları alamadı.

Santos ile Uluslar Ligi'nde dört maç oynayan Azerbaycan, bu maçların hepsinden mağlubiyetle ayrıldı ve dört maç sonunda puanla tanışamadı.

Azerbaycan'ın Fernando Santos ile Uluslar Ligi'nde aldığı sonuçlar şu şekilde:

Azerbaycan 1-3 İsveç

Slovakya 2-0 Azerbaycan

Estonya 3-1 Azerbaycan

Azerbaycan 1-3 Slovakya


Etiketler: #Azerbaycan #Fernando Santos #uefa uluslar ligi

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