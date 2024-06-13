Fernando Santos imzayı attı: 'Tarihi sonuçlar elde edeceğiz'
Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Santos için basın toplantısı düzenlendi. İmza töreninde açıklama yapan Portekizli hoca, "Tarihi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Azerbaycan büyük müsabakalara benimle gidecek" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Santos, "tarihi sonuçlar" elde edeceğine inandığını söyledi.
Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Beşiktaş'ta görev yapan Santos, düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nı uzun süre çalıştırmayı hedeflediğini dile getirdi.
"TARİHİ SONUÇLAR ELDE EDECEĞİZ"
Kulüplerle işbirliği yapacağını anlatan Santos, "Tarihi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Azerbaycan büyük müsabakalara benimle gidecek" değerlendirmesinde bulundu.
Kendisi ve ekibinin ailelerinin de Bakü'de yaşayacağını aktaran Santos, EURO 2028 elemelerinde başarılı olmak istediklerini ifade etti.
Portekizli teknik direktör basın mensuplarının, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'den beklentisine ilişkin sorusuna ise "Türkiye'nin Avrupa'da başarılı bir performans sergileyeceğini düşünüyorum" diye yanıtladı.
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