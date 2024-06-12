Fernando Santos'un yeni adresi belli oldu: Resmen açıklandı...
Azerbaycan Milli Futbol Takımı, teknik direktörlük görevine Portekizli hoca Fernando Santos'un getirildiğini açıkladı.
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı ile anlaşmaya vardı.
RESMEN AÇIKLANDI
Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada milli takım teknik direktörlük görevine Fernando Santos'un getirildiği belirtildi.
Açıklamada anlaşma süresine ilişkin bilgi verilmezken, 69 yaşındaki Santos'a rekabetçi takım oluşturma ve EURO 2028 elemelerinde başarılı performans sergileme hedefi konulduğu belirtildi.
Portekizli hoca geçen sezon Beşiktaş'ın başında çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.
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