Fernando Santos'tan transfer sorusuna cevap!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor karşısında ilk yarıda kötü bir oyun sergilediklerini ancak ikinci yarıdaki iyi oyunla kazandıklarını söyledi. Santos, transfer çalışmalarıyla ilgili gelen soruya, "Yeni oyuncu ve kontratlar için burada değilim. Bu yönetimin işi. Bu soruya cevap veremem." yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 08:18
Fernando Santos'tan transfer sorusuna cevap!
Abone Ol google-news

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Siyah-beyazlıların gollerini Jackson Muleka kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor maçına ilişkin Santos, "İlk yarı sahada yoktuk. Top oynamadık. Sadece formamız vardı sahada. Çok kötüydük. İkinci yarı yapmamız gerekeni yaptık. Üçüncü alana daha çok ulaştık, baskı yaptık ve ikinci yarıdaki oyunumuzla maçı kazandık. İlk yarıdaki performansımızdan memnun değilim. Benim için genç yaşlı ayrımı yok. Kim oynamak isterse oynar. İyi oynayan formayı kapar." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Santos, transferle ilgili soruya, "Ben çalışmak için buradayım. Yeni oyuncu ve kontratlar için burada değilim. Bu yönetimin işi. Bu soruya cevap veremem ve açıklama yapamam." yanıtını verdi.

JOE WORRALL DEĞERLENDİRMESİ

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Joe Worrall Antalyaspor karşısında ilk maçına çıktı.

Worrall'a ilişkin Santos, "Daha 3-4 gün oldu geleli. Adaptasyona ihtiyacı var. Savunmacı almam gerekiyordu oyuna. 2 dakika oynadı." dedi.


Fernando Santos haberleri beşiktaş haberleri antalyaspor haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaş, yeni forma sponsorunu açıkladı!

Beşiktaş, yeni forma sponsorunu açıkladı!
Beşiktaş Antalya'da Muleka ile turladı!

Beşiktaş Antalya'da Muleka ile turladı!
Beşiktaş'tan flaş kırmızı kart paylaşımı!

Beşiktaş'tan flaş kırmızı kart paylaşımı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gürcü mutfağının enfes lezzeti: Haçapuri tarifi...

Gürcü mutfağının enfes lezzeti: Haçapuri tarifi...
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Altaylı futbolculara para göstermişti: Göztepeli taraftarın cezası belli oldu!

Altaylı futbolculara para göstermişti: Göztepeli taraftarın cezası belli oldu!
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Jason Momoa 1929 model aracını elektrikliye çevirdi: Bakın sonuç nasıl oldu...

Jason Momoa 1929 model aracını elektrikliye çevirdi: Bakın sonuç nasıl oldu...
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Murat Sancak flaş hakem tepkisi: 'TFF'ye operasyon çekiyorlar'

Murat Sancak flaş hakem tepkisi: 'TFF'ye operasyon çekiyorlar'
Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!

Asya Kupası’nda şampiyon yeniden Katar!
Tarla ve mera arazilerinde sondaj çalışması yapılarak doğaya zarar verilecek: Yeni hedef Tekirdağ

Tarla ve mera arazilerinde sondaj çalışması yapılarak doğaya zarar verilecek: Yeni hedef Tekirdağ
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Toyota Corolla Cross yenilendi: Yeni ızgara ve teknik yükseltmelerle tanıtıldı

Toyota Corolla Cross yenilendi: Yeni ızgara ve teknik yükseltmelerle tanıtıldı
TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!

TFF 3. Lig’de skandal karşılaşma: 4 gözaltı kararı!