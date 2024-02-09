Fernando Santos'tan transfer sorusuna cevap!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 08:18

Güncelleme: 09.02.2024 - 08:18

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Siyah-beyazlıların gollerini Jackson Muleka kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor maçına ilişkin Santos, "İlk yarı sahada yoktuk. Top oynamadık. Sadece formamız vardı sahada. Çok kötüydük. İkinci yarı yapmamız gerekeni yaptık. Üçüncü alana daha çok ulaştık, baskı yaptık ve ikinci yarıdaki oyunumuzla maçı kazandık. İlk yarıdaki performansımızdan memnun değilim. Benim için genç yaşlı ayrımı yok. Kim oynamak isterse oynar. İyi oynayan formayı kapar." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Santos, transferle ilgili soruya, "Ben çalışmak için buradayım. Yeni oyuncu ve kontratlar için burada değilim. Bu yönetimin işi. Bu soruya cevap veremem ve açıklama yapamam." yanıtını verdi.

JOE WORRALL DEĞERLENDİRMESİ

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Joe Worrall Antalyaspor karşısında ilk maçına çıktı.

Worrall'a ilişkin Santos, "Daha 3-4 gün oldu geleli. Adaptasyona ihtiyacı var. Savunmacı almam gerekiyordu oyuna. 2 dakika oynadı." dedi.