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Feyenoord'dan flaş Romulo kararı!

Feyenoord'dan flaş Romulo kararı!

3.07.2025 19:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Feyenoord'dan flaş Romulo kararı!

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord'un Göztepe forması giyen Brezilyalı futbolcu Romulo'nun transferinden vazgeçtiği iddia edildi.

Feyenoord, transfer gündeminde yer alan Romulo için nihai kararını verdi. Bonservis pazarlıklarının ardından transferle ilgili yol haritası netleşti.

Hollanda basınından 1908.nl'in haberine göre; Feyenoord, Göztepe forması giyen Romulo'nun transferinden vazgeçti.

AVRUPA'DAN CİDDİ TALİPLER VAR

İzmir temsilcisi, 23 yaşındaki golcü oyuncu için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Romulo'nun takımdan ayrılması ise artık an meselesi olarak görülüyor.

Bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Brezilyalı forvetle Fulham, Leipzig, Sporting Lizbon ve Feyenoord gibi kulüpler ilgileniyor.

33 MAÇTA 27 GOLE KATKI

Geçen sezon Göztepe ile 33 maçta forma giyen Brezilyalı golcü, 17 gol, 10 asist kaydetti. 

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