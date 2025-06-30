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Göztepe'den hücuma İbrahim Sabra takviyesi!

Göztepe'den hücuma İbrahim Sabra takviyesi!

30.06.2025 23:20:00
Güncellenme:
AA
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Göztepe'den hücuma İbrahim Sabra takviyesi!

Süper Lig ekibi Göztepe, 19 yaşındaki Ürdünlü futbolcu İbrahim Sabra'yı renklerine bağladığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2006 doğumlu hücum oyuncusu İbrahim Sabra ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

27 MAÇTA 10 GOL

Genç oyuncunun, Ürdün'ün 19 yaş altı, 20 yaş altı, 23 yaş altı ve A milli takımlarında forma giydiğinin aktarıldığı açıklamada, "Kulüp kariyerinde 27 maçta 10 gole imza attı. Ailemize hoş geldin Sabra. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sabra, geçen sezon ülkesinin Al-Wehdat SC takımında forma giymişti.

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