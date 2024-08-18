Feyenoord deplasmanda gol oldu yağdı: Ligdeki ilk galibiyetine ulaştı!
Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı PEC Zwolle'yi 5-1 mağlup etti.
Hollanda Eredivisie'nin 2. haftasında Brian Priske'nin ekibi Feyenoord, deplasmanda Johny Jansen'in yönetimindeki PEC Zwolle'yi 5-1 mağlup etti.
MAC PARK Stadyumu'nda oynanan maçta Feyenoord'un gollerini 4. dakikada Igor Paixao, 46. dakikada Calvin Stengs, 51. dakikada David Hancko, 68. ve 71. dakikalarda ise Santiago Gimenez kaydetti.
İLK GALİBİYETİNİ ALDI
Ev sahibi Zwolle'nin tek golünü ise 87. dakikada Filip Krastev kaydetti.
Bu sonuçla birlikte bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alan Feyenoord 4 puana yükselirken, PEC Zwolle henüz puanla tanışmamış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Feyenoord deplasmanda Sparta Rotterdam'a konuk olurken, PEC Zwolle deplasmanda NEC Nijmegen ile karşılaşacak.
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