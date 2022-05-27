Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü'nün talipleri artıyor
Feyenoord formasıyla gösterdiği performansla çok sayıda Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alan Orkun Kökçü'nün son talibi, Ligue 1 ekiplerinden Lyon oldu.
Avrupa Konferans Ligi'nde finale kalan ve Hollanda Ligi'nde sezonu 71 puanla 3. sırada tamamlayan Feyenoord'da kariyerini sürdüren Orkun Kökçü'nün talipleri artıyor.
Foot Mercato'da yer alan haberde Sevilla, Arsenal, Leeds United ve Leicester'ın ardından Lyon'un da milli oyuncuyu transfer listesine dahil ettiği belirtildi.
Haberde, Feyenoord'un içinde bulunduğu ekonomik durum nedeniyle Kökçü'nün ayrılığına izin verebileceğine dikkat çekilirken istenilecek bonservis bedelinin 15 milyon Euro'ya yakın olabileceği ifade edildi.
Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot, Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya kaybettikleri maçın öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Orkun'un attığı adımlar konusunda çok mutluyum. Üst düzey bir oyuncu olabilmesi için daha istikrarlı olması gerekiyor" diye konuştu.
Bu sezon Feyenoord formasıyla 4 farklı kulvarda toplam 51 maçta süre alan Orkun Kökçü, 9 gol ve 9 asistle oynadı
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