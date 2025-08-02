Feyenoord maçı öncesi... Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek müjdesi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, İsmail Yüksek sevinci yaşanıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre, milli futbolcu İsmail Yüksek sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı.

Tedavi sürecini tamamlayan 26 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde tam kapasiteyle sahalara dönmesi bekleniyor.

İsmail Yüksek, sakatlığı sebebiyle kampta takımla antrenman yapamadı. Kulüp sağlık heyetinin çalışmaları sonucunda, tedavi süreci planlandığı şekilde ilerledi.

YOĞUN ÇABA HARCADI

Milli futbolcu, bu süreçte yalnızca bireysel olarak çalıştı. İsmail Yüksek'in de sahalara dönmek için yoğun çaba gösterdiği öğrenildi.

KADRODA TUTULACAK

Geride kalan sezonda 30 resmi maçta görev alan İsmail, Fenerbahçe'nin orta saha kurgusunda önemli bir rol üstlendi. Hakkında transfer iddiaları çıksa da Jose Mourinho'nun 26 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istediği öğrenildi.

FEYENOORD KARŞISINDA SAHADA

İsmail Yüksek'in, Feyenoord karşısında kadroda olması bekleniyor.