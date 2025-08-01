Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu: 10 futbolcu listede yer almadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerde Feyenoord eşleşmesinin hazırlıkları devam ederken UEFA'ya bildirilen kadro belli oldu.
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin Feyenoord maçlarının kadrosu şöyle:
Kaleciler: İrfan Can Eğrtibayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic
Savunma: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf, Archie Brown, Levent Mercan
Orta Saha: İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın
Hücum: Jhon Duran, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
Fenerbahçe'nin bildirdiği listede Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor yer almadı.
FENERBAHÇE'NİN FEYENOORD MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, 6 Ağustos Çarşamba günü Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
Eşleşmenin rövanşı ise 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak ve karşılaşmanın ilk düdüğü 20.00'de çalacak.