Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında milli futbolcu Zeki Çelik'in takımı Roma'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:54
Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Arne Slot yönetimindeki Feyenoord, kendi sahasında Jose Mourinho'nun takımı Roma'yı konuk edecek.

FEYENOORD - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

FEYENOORD - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Sanchez Martinez'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Feyenoord, turnuvanın son 16 turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i iki maçın toplamında 8-2'lik skorla eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

Roma ise İspanyol Real Sociedad'ı toplamda 2-0 ile eleyerek çeyrek finale çıkmıştı.


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