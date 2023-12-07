Feyenoord - Volendam maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 15. haftasında kendi sahasında Volendam ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:58
Feyenoord - Volendam maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Hollanda Eredivisie'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Arne Slot yönetimindeki Feyenoord, kendi sahasında Michael Dingsdag'ın ekibi Volendam ile karşı karşıya gelecek.

FEYENOORD - VOLENDAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

FEYENOORD - VOLENDAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Martin van den Kerkhof'un yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

Feyenoord, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı PSV Eindhoven'a 2-1 mağlup olmuştu.

Volendam ise kendi evinde konuk ettiği PEC Zwolle'ye 5-0 yenilmişti.


feyenoord Volendam Hollanda Eredivisie canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Rakamlar dudak uçuklattı: İngiltere Premier Lig, Süper Lig'in 23 katı!

Rakamlar dudak uçuklattı: İngiltere Premier Lig, Süper Lig'in 23 katı!
Premier Lig'de ayın oyuncusu Harry Maguire!

Premier Lig'de ayın oyuncusu Harry Maguire!
Premier Lig'in yayın geliri anlaşması dudak uçuklattı!

Premier Lig'in yayın geliri anlaşması dudak uçuklattı!

En Çok Okunan Haberler