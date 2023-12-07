Feyenoord - Volendam maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 15. haftasında kendi sahasında Volendam ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Hollanda Eredivisie'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.
Arne Slot yönetimindeki Feyenoord, kendi sahasında Michael Dingsdag'ın ekibi Volendam ile karşı karşıya gelecek.
FEYENOORD - VOLENDAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
FEYENOORD - VOLENDAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Martin van den Kerkhof'un yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
Feyenoord, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı PSV Eindhoven'a 2-1 mağlup olmuştu.
Volendam ise kendi evinde konuk ettiği PEC Zwolle'ye 5-0 yenilmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- ‘Hain, alçak, adi, soysuz Vahdettin’
- Tezini Osmanlı Hanedanı'na ithaf ettiği ortaya çıktı!
- Zincir markette 'Osmanlı' kavgası
- Oğuzhan Uğur paylaştı: 'Kara para'dan ilk tanıtım
- Tepkiler sonrası İYİ Parti'den açıklama
- AKP İl Başkanından Cumhuriyet Savcısına... Yok yok
- Ender Saraç'tan ilk açıklama!
- 'Galatasaray'ın böyle mi olması lazım?'
- 'Başarısız' dediği ulaşımı böyle övmüştü