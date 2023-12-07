Feyenoord - Volendam maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 07.12.2023 - 12:58

Güncelleme: 07.12.2023 - 12:58

Hollanda Eredivisie'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Arne Slot yönetimindeki Feyenoord, kendi sahasında Michael Dingsdag'ın ekibi Volendam ile karşı karşıya gelecek.

FEYENOORD - VOLENDAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

FEYENOORD - VOLENDAM MAÇI HANGİ KANALDA?



Hollandalı hakem Martin van den Kerkhof'un yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.

Feyenoord, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı PSV Eindhoven'a 2-1 mağlup olmuştu.

Volendam ise kendi evinde konuk ettiği PEC Zwolle'ye 5-0 yenilmişti.