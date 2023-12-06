Premier Lig'de ayın oyuncusu Harry Maguire!
Manchester United'ın tecrübeli ismi Harry Maguire, Premier Lig'de Kasım ayının oyuncusu seçildi.
Premier Lig'de Kasım ayının oyuncusu ödülünü kazanan isim belli oldu.
Manchester United forması giyen Harry Maguire, Premier Lig'de ayın oyuncusu ödülünü aldı.
Son dönemde etkili performans sergileyen İngiliz stoper, MANU formasıyla toplam 189 maça çıktı ve 8 gol, 6 asist yaptı.
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