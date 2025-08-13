Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.08.2025 11:48:00
Feyenoord zaferi sonrası Arda Güler'den Fenerbahçe'ye destek!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in formasını giyen milli oyuncu Arda Güler, Fenerbahçe'nin Feyenoord zaferi sonrası sosyal medya hesabından destek mesajı attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Kadıköy'de 5-2'lik skorla yenerek play-off turuna yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin play-off'taki rakibi, Fransa'nın Nice ekibini 2-0 mağlup ederek tur atlayan Portekiz temsilcisi Benfica oldu.

Fenerbahçe, play-off turundaki ilk maçını 20 Ağustos Çarşamba günü evinde, rövanşı ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

ARDA GÜLER DESTEK VERDİ

Real Madrid forması giyen ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, sarı-lacivertlilerin bu tarihi galibiyetine destek verdi.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı maç sonu paylaşımına üç kez aynı yorumu yaparak sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı.

Arda'nın bu jesti, Fenerbahçe taraftarlarından binlerce beğeni topladı.

