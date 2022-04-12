Feyenoord'ta Orkun Kökçü performansıyla dikkat çekiyor
Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, sergilediği performans ile dikkat çekmeye devam ediyor. Milli oyuncu, Hollanda Ligi’nde bu hafta oynanan Heracles karşılaşmasında takımının ilk golünü attı.
Hollanda 1. Lig ekiplerinden Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, ligde bu hafta oynanan Heracles karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı ve 76 dakika görev aldı. Karşılaşmanın 76. dakikasında yerini Jorrit Hendrix’e bırakan milli oyuncu, sergilediği futbolla göz doldururken, takımının da ilk golüne imza attı.
BU SEZON LİGDE 7 GOL, 8 ASİST İLE OYNUYOR
U21 klasmanından itibaren Türkiye Milli Takımı'nın formasını giyen Orkun, bu sezon Feyenoord forması ile ligde 28 maça çıktı.
Rakip fileleri 7 kez havalandıran Kökçü, 8 de asist yaparak takımı adına 15 gole direkt katkı sağladı.
Öte yandan Feyenoord ile bu sezon 8 kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına çıkan orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldıkları maçta takımının 3. golünü kaydederek bu sezon Avrupa’da 2. golünü kaydetti.
Feyenoord, ligde Ajax ve PSV Eindhoven’ın ardından 61 puanla 3. sırada yer alıyor.
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