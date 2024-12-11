Feyyaz Uçar, Emirhan Topçu için iyi haberi verdi!
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Bodo/Glimt maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Bodo/Glimt maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Kazanmak zorunda olduklarını söyleyen Feyyaz Uçar, "Soğuk bir deplasman ve uzun bir yolculuk ama kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. Buraya erken geldik ve çocuklar saha şartlarına alışacaklar. Kadrolar sezon başında kurulurken alternatifli kuruluyor, eksiklerimiz önemli ama sahaya yine 11 kişi çıkacağız." dedi.
Fenerbahçe derbisinde alınan galibiyeti değerlendiren Uçar, "Derbiler çok önemli. Türk futbolunun lokomotifi gibi. Ülke olarak uluslararası platformlarda çok fazla başarımız olmadığı için ligimizdeki önemli maçları kazanmak bizim önemli oluyor. Fenerbahçe maçı önemliydi bizim için." dedi.
Emirhan Topçu'nun sakatlığı hakkında konuşan Uçar, "Hocamız daha doğrusunu açıklayacaktır ama Emirhan oynayabilecek durumda." sözlerini sarf etti.
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