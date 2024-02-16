Feyyaz Uçar'a para cezası!
Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada PFDK kararlarını açıkladı.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada Sivasspor maçında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı yönetici Feyyaz Uçar'ın 400 bin TL'lik cezasını kaldırıldığını açıkladı.
TFF ayrıca Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen 1 milyon TL'lik cezayı onadığını da açıkladı.
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Ayrıca Pendikspor'da son oynanan maçta kırmızı kart gören Halil Akbunar'ın cezasının 2 maçtan 1 maça düşürüldüğü de açıklandı.
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