Feyyaz Uçar'a para cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada PFDK kararlarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 19:15
Feyyaz Uçar'a para cezası!
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TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada Sivasspor maçında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı yönetici Feyyaz Uçar'ın 400 bin TL'lik cezasını kaldırıldığını açıkladı.

TFF ayrıca Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen 1 milyon TL'lik cezayı onadığını da açıkladı.

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Ayrıca Pendikspor'da son oynanan maçta kırmızı kart gören Halil Akbunar'ın cezasının 2 maçtan 1 maça düşürüldüğü de açıklandı.


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