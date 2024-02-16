Feyyaz Uçar'a para cezası!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 19:15

Güncelleme: 16.02.2024 - 19:15

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada Sivasspor maçında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Beşiktaşlı yönetici Feyyaz Uçar'ın 400 bin TL'lik cezasını kaldırıldığını açıkladı.

TFF ayrıca Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a verilen 1 milyon TL'lik cezayı onadığını da açıkladı.

Ayrıca Pendikspor'da son oynanan maçta kırmızı kart gören Halil Akbunar'ın cezasının 2 maçtan 1 maça düşürüldüğü de açıklandı.