Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın'a ağır eleştiri

04 Aralık 2021 Cumartesi, 08:02

Yorumculuk yapan Beşiktaş'ın eski golcüsü Feyyaz Uçar, 1-1 sona eren Kasımpşa-Beşiktaş maçını yorumlarken ağır eleştiriler yaptı.

Sergen Yalçın şöyle konuştu:

"Maç öncesi Sergen Yalçın, 'girdabın içerisindeyiz' dedi. Beşiktaş girdap da ama çırpınıyor. Girdapta akıntıya doğru yüzersin. Bakıyorum, çırpınan bir ekip görüyorum. Stresli, sıkıntılı; 1-0'ı koruyamayan, hem teknik kadro hem de oyuncular olarak bir stres var.





SERGEN YALÇIN: BU TİP MAÇLARDA FİŞİ ÇEKMEK LAZIM

Sahadaki oyuncularda gereksiz top kayıpları yapıyor. Yardımlaşma bitmiş. Bireysel çabalar var. 20 yaşındaki bir çocuk Beşiktaş'ın en iyisi. Başlıbaşına tezat. Tecrübeli oyuncuların, kriz oyuncuların nerede, kriz hocan nerede?

Sergen Yalçın'ın 88. dakikadaki değişikliklerini hala anlayamıyorum. Geçen seneki aynı şeyler devam ediyor. Orası yedek kulübesi, bekçi kulübesi değil. Neyi bekliyorsunuz. Gelen geçeni mi, maçın bitmesini mi bekliyorsunuz? Maç 1-0, kötü gidiyor. Skoru alamıyorsun. Skoru koruman lazım. Sergen'i çok seviyorum ama tezatlıklar var. 'Oyunculara geri çekilin demedik' diyorsun. Sen Ghezzal'ı çıkarıp Mehmet Topal'ı oyuna alıyorsun. Bir tane kanat çıkarıp orta sahayı güçlendiriyorsun bir de Can'ı en iyi oynayan oyuncunu alıp köşeye çizgiye atıyorsun. Senin bu hamlen sonrası oyuncun savunma psikolojine girecektir. Bu çok doğal bir şey."