TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 1959 öncesi için açıklaması
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk başvurusu ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TV100 canlı yayınında Candaş Tolga Işık'ın sorularına yanıt verdi.
Büyükekşi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili konuşurken, "Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçildi. Kendisi bize olumlu mesajlar veriyor, biz de ona veriyoruz, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Candaş Tolga Işık'ın, sarı-lacivertlilerin 28 şampiyonluk başvurusu sorusuna cevap veren Mehmet Büyükekşi, "Bence haksızlık ediyorsunuz, bizim önümüze falan gelmedi bu. 2 yıl önce gelmiş bir şey, 2 yıldan beri federasyon karar vermemiş. 15 gün olmuş, birçok konuyu 3-5 günde çözmüşüz ve önümüzde çok önemli projeler var. Siz şimdi bunu soruyorsunuz. Bu sorun mu, değil mi, onu da bilmiyorum ben. Ben bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olmam dedim. Şu an yorum yapamam. Ne söylesem yanlış olur. Şu anda bizim gündemimiz, Türkiye futbolunu ilgilendiren önemli konularımız var. Bir yıl görev süremiz var. Bu bir içinde belki on yılda, yirmi yılda yapılmamış, yapılmayacak işleri yapmayı hedefliyoruz. Bunu ne zaman çözeceksiniz, yapacaksınız, bunları ben doğru bulmuyorum. Bizim hedefimiz güzel bir iklim yaratmak. Bu işi yaparken de, tüm kulüplerin el ele vererek yapmasını istiyoruz, müracaat ne zaman yapılmış, niye karar vermemişler, onları da bilmiyorum." dedi.
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