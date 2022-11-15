FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Türk derbisi
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 4. hafta mücadelesinde Nesibe Aydın ile Bursa Uludağ Basketbol ile mücadele edecek.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 4. haftasında Türk derbisinde Nesibe Aydın, yarın sahasında Bursa Uludağ Basketbol'la karşılaşacak.
İki Türk takımının mücadelesini sahne olacak maç TOBB ETÜ Spor Salonu'nda saat 17.00'da başlayacak.
Grupta ilk iki mücadelesi veren Türk takımlarından Nesibe Aydın, bir galibiyet, iki yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. Bursa temsilcisi ise grupta henüz galibiyet alamadı. İki takımın Bursa'daki ilk maçından galip ayrılan taraf 67-49'luk skorla Nesibe Aydın olmuştu.
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