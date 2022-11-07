Trabzonspor Teknik Direktörü Abdulah Avcı: Bize yakışmadı

07 Kasım 2022 Pazartesi, 09:22

Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rakiplerinin oyun planına hazırlanarak sahaya çıktıklarını söyledi. Avcı, “Rakibin oyun planında hem kenar ortalara hem de savunma arkası koşularına son gün çalıştık. Kısa kısa pratikler yaptık ve bugün ilk 45 dakikaya kadar çok doğru baskılar yaparak, baskıları doğru yönlendirerek planladığımız gibi gitti. Topa sahip olduk hem oynadık, hem de 2-0’ı bulduk. İlk yarı itibariyle rakibe hiçbir şey vermedik. Devre biterken uzatmaların sonunda yaptığımız bireysel bir pozisyon hatasında rakibimiz psikolojik olarak içeriye daha güvenli girdi, biz de bir gol yedik. O arada Abdülkadir Ömür’den haber geldi, diziyle alakalı, değişiklik yapmak gerekiyordu. 3 kontenjanı sahada tutabilmek için hesaplar yaparak hareket ettik. İkinci yarıda oyuna ilk yarıdaki gibi giremedik. Rakip de fazla girmedi. Gri bir oyun vardı. Rakibin oyuncusunun 30 metreden dripling yaparak altıpasa kadar girip golle sonuçlandırması bize hiç yakışmadı. 2-2’den sonra birçok hamleler yaptık. Bir bölümde rakip 10 kişi oynadı. Daha etkin, daha kaliteli orta, pas, şut yakalayabilirdik. 2-0’dan 2-2 olması bizim için üzüntü. Varlığımızı daha iyi hissettirebilmek adına bence kazanmak çok önemliydi. Bu bizim için üzücü. Taraftara gelip destek oldukları için teşekkür ediyorum. Sakatlarımız var, cezalılarımız oldu. Cuma günü 22’nci maçı oynadıktan sonra ara olacak. Sonrasında ne yapacağımıza bakacağız” dedi.

"İKİNCİ YARIDA GRİ BİR OYUN VARDI"

Hakem kararlarıyla ilgili değerlendirme yapması istenen Avcı, “Bunun değerlendirmesini hakem yorumcuları daha sağlıklı yapar. İlk yarıdaki uzatma 8 dakikaydı. Onda soğuma tabii ki olabilir. İlk yarının sonundaki uzatmalarda yediğimiz gol psikolojik olarak rakibi yukarı, bizi aşağı çekti. İkinci yarıda her iki takım adına da gri bir oyun vardı. Daha iyi bir oyun olabilirdi” diye konuştu.