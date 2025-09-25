Cumhuriyet Gazetesi Logo
FIBA Kadınlar EuroLeague'deki temsilcilerimizin grupları belli oldu!

FIBA Kadınlar EuroLeague'deki temsilcilerimizin grupları belli oldu!

25.09.2025 14:48:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
FIBA Kadınlar EuroLeague'deki temsilcilerimizin grupları belli oldu!

FIBA Kadınlar EuroLeague'de ülkemizi temsil edecek Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Opet ve ÇİMSA ÇBK Mersin'in grupları belli oldu.

Basketbolda FIBA Kadınlar EuroLeague'in 2025-2026 sezonu grupları, eleme turu maçlarının tamamlanmasının ardından kesinleşti.

Elemelerde mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini eleyerek EuroLeague'de mücadele etmeye hak kazandı.

8 Ekim'de başlayacak grup müsabakalarında Galatasaray Çağdaş Faktoring B, Fenerbahçe Opet C, ÇİMSA ÇBK Mersin ise D Grubu'nda yer aldı.

FIBA Kadınlar EuroLeague'de gruplar şöyle:

A Grubu: ZVVZ USK Prag (Çekya), Spar Girona (İspanya), VBW Gdynia (Polonya), Tango Bourges Basket (Fransa)

B Grubu: Beretta Famila Schio (İtalya), Sopron Basket (Macaristan), Flammes Carolo Basket (Fransa), Galatasaray Çagdaş Faktoring (Türkiye)

C Grubu: Fenerbahçe Opet (Türkiye), Valencia Basket (İspanya), Olympiacos SFP (Yunanistan), DVTK Huntherm (Macaristan)

D Grubu: ÇİMSA ÇBK Mersin (Türkiye), Basket Landes (Fransa), Casademont Zaragoza (İspanya), Umana Reyer Venezia (İtalya)

İlgili Konular: #galatasaray #fenerbahçe #euroleague women #ÇİMSA ÇBK Mersin

İlgili Haberler

Galatasaray açıkladı: İlkin Aydın'dan kötü haber!
Galatasaray açıkladı: İlkin Aydın'dan kötü haber! Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray Daikin, milli oyuncu İlkin Aydın'ın sakatlığı sebebiyle 2 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.
Galatasaray Çağdaş Faktoring EuroLeague'de! Rakibine acımadı...
Galatasaray Çağdaş Faktoring EuroLeague'de! Rakibine acımadı... Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroLeague Elemeleri ikinci maçında kendi evinde ağırladığı ACS Sepsi-SIC'i 86-46 mağlup ederek turnuvaya katılmaya hak kazandı.
Galatasaray'dan kiralık gitmişti: Liverpool maçı sonrası Elias Jelert'e büyük övgü!
Galatasaray'dan kiralık gitmişti: Liverpool maçı sonrası Elias Jelert'e büyük övgü! Galatasaray'da bekleneni veremeyen Elias Jelert, yaz transfer döneminde Southampton'a kiralanmıştı. Danimarkalı futbolcu, Liverpool'a karşı oynadıkları Lig Kupası maçındaki performansıyla taraftardan tam not aldı.