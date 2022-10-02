FIBA Şampiyonlar Ligi, 5 Türk takımıyla başlıyor!
FIBA Şampiyonlar Ligi, bu sezon 5 Türk takımıyla başlıyor. Eleme maçlarından grup aşamasına kalan TOFAŞ'ın yanı sıra Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Galatasaray Nef ve Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. Banvit ve Pınar Karşıyaka'nın daha önce finale kadar yükseldiği organizasyonda Bahçeşehir Koleji ilk kez mücadele edecek.
İlk grup aşamasının yarın başlayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yer alan 5 Türk takımından 4'ü daha önce Türkiye'yi organizasyonda temsil etti.
TOFAŞ'ın A, Pınar Karşıyaka'nın B, Galatasaray Nef'in C, Bahçeşehir Koleji'nin D ve Darüşşafaka'nın E Grubu'nda yer alacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bahçeşehir Koleji dışındaki takımlar daha önce organizasyonda yer aldı.
TÜRK TAKIMLARI İKİ KEZ FİNALE YÜKSELDİ
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar 6 sezonda 2 Türk takımı finale kadar yükselmesine rağmen kupaya uzanamadı.
Organizasyonun ilk yılında 2016-2017'de İspanyol Tenerife'ye mağlup olan Banvit ve 2020-2021'de yine İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos'a yenilen Pınar Karşıyaka başarılarını kupayla taçlandıramadı.
TÜRK EKİPLERİNİN PERFORMANSI
Bu sezona kadar elemeler dahil toplam 10 Türk ekibinin mücadele ettiği şampiyonada 73 müsabakayla en fazla maça çıkan Türk takımı konumundaki Beşiktaş'ı 70 karşılaşmayla Banvit/Teksüt Bandırma ve 64 maçla Pınar Karşıyaka izledi.
Türk Telekom'un yüzde 65,5 galibiyet oranıyla Türk takımları içinde en başarılı ekip konumunda bulunduğu organizasyonda daha önce eleme turunda yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyespor 2 maçını da kaybetti.
İLK HAFTA PROGRAMI
Türk takımlarından Darüşşafaka ilk maçını yarın İsrail deplasmanında Hapoel Jerusalem ile oynayacak.
Diğer Türk ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 4 Ekim Salı günü Yunanistan'dan AEK'yi konuk ederken aynı gün TOFAŞ Ucam Murcia deplasmanında galibiyet arayacak.
Bahçeşehir Koleji 5 Ekim Çarşamba günü Bosna Hersek'ten Igokea m:tel'i İstanbul'da ağırlarken Galatasaray Nef de Belçika'da Filou Oostende ile karşılaşacak.
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