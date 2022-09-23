Galatasaray Nef, Aliağa Petkimspor'u 5 sayıyla geçti, finale kaldı!

Frutti Extra Cup'ta Aliağa Petkim ile Galatasaray Nef karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 69-64 kazanarak finale kaldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 19:47
Galatasaray Nef, Aliağa Petkimspor'u 5 sayıyla geçti, finale kaldı!
Abone Ol google-news

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un ev sahibi olduğu Frutti Extra Cup Turnuvası'nda Galatasaray Nef, Aliağa Petkim'i 69-64 mağlup ederek finale kaldı.

Turnuvanın yarı final maçında Aliağa Petkim ile Galatasaray Nef, Barış Spor Salonu'nda karşılaştı.

Maça etkili başlayan Galatasaray Nef, çeyrek genelindeki iyi oyunuyla ilk periyotu 23-17 önde kapattı. İkinci çeyrekte özellikle Ennis'in dış atışlarıyla skor üretmeye devam eden sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 39-33 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte Aliağa Petkim farkı kapatmak için baskılı bir oyun sergilese de Galatasaray Nef, final periyoduna 53-49 önde gitti.

Son periyotta Aliağa Petkim sert savunma ve etkili hücumlarla skoru lehine çevirmeyi başarsa da son bölümü daha iyi oynayan Galatasaray Nef, parkeden 69-64 galip ayrıldı.

Finale kalan Galatasaray Nef, Büyükçekmece Basketbol ile Frutti Extra Bursaspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak.


Frutti Extra Cup galatasaray nef Aliağa Petkimspor

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler