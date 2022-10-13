FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka ilk mağlubiyetini aldı!
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Pınar Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Telekom Basket'e 83-71 mağlup oldu.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka, B Grubu'nda Almanya'nın Telekom Basket takıma 83-71 mağlup oldu.
Bonn kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 19-11 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-40 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan ve son çeyreğe 62-51 önde giren Alman temsilcisi, salondan 83-71 galip ayrıldı.
Pınar Karşıyaka, bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini aldı.
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