FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka ilk mağlubiyetini aldı!

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Pınar Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Telekom Basket'e 83-71 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 07:57
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka ilk mağlubiyetini aldı!
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Pınar Karşıyaka, B Grubu'nda Almanya'nın Telekom Basket takıma 83-71 mağlup oldu.

Bonn kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 19-11 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-40 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan ve son çeyreğe 62-51 önde giren Alman temsilcisi, salondan 83-71 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka, bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini aldı.


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