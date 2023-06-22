FIBA'dan genç basketbolculara önlem

Yayınlanma: 22.06.2023 - 08:40

Güncelleme: 22.06.2023 - 08:40

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Mali Basketbol Federasyonu (FMBB) bünyesindeki sistemik cinsel taciz iddiaları sonrası harekete geçerek çeşitli cezalar verdi ve bazı tedbirler aldı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Haziran 2021'de kendilerine iletilen iddiaların ardından bağımsız bir soruşturma başlatan FIBA, Mali'deki genç basketbolcuları koruyan bir spor ortamı oluşturmak için yerel ve uluslararası basketbol paydaşlarıyla ortak çalıştı.

Uygulanan yaptırımlar

Aralarında antrenörler ve FMBB yetkililerinin de bulunduğu kişiler hakkında yürütülen disiplin soruşturması kapsamında 5 kişiye şu yaptırımlar uygulandı:

Amadou Bamba (eski Mali Milli Takımı Antrenörü): FIBA'da veya FIBA ile ilgili herhangi bir faaliyette görev almak ya da faaliyetlere katılmaktan ömür boyu men ve 80 bin İsviçre frangı para cezası

Harouna Maiga (eski FMBB Başkanı): FIBA'da veya FIBA ile ilgili herhangi bir faaliyette görev almak ya da faaliyetlere katılmaktan 8 yıl men ve 20 bin İsviçre frangı para cezası

Seydou Maiga (eski FMBB Genel Sekreteri): FIBA'da veya FIBA ile ilgili herhangi bir faaliyette görev almak ya da faaliyetlere katılmaktan 6 yıl men ve 10 bin İsviçre frangı para cezası

Amadou Traore (eski FMBB Başkan Vekili): FIBA'da veya FIBA ile ilgili herhangi bir faaliyette görev almak ya da faaliyetlere katılmaktan 4 yıl men ve 5 bin İsviçre frangı para cezası

Fatoumata Diallo (eski Mali Milli Takımı Yardımcı Antrenörü): FIBA'da veya FIBA ile ilgili herhangi bir faaliyette görev almak ya da faaliyetlere katılmaktan 2 yıl men cezası

Cezası sona eren kişilere, FIBA veya FIBA ile ilgili faaliyetlere geri dönebilmek için yaptırım süresi dolmadan önce FIBA onaylı koruma eğitimini tamamlama şartı da getirildi.

Genç basketbolcular için bir koruma hizmeti başlattı

FIBA, Mali basketbolunda savunmasız durumdaki kişilerin korunmasına yönelik politikalar, kaynaklar ile eğitimi geliştirmeye ve korumayı iyileştirmeye de odaklandı.

FIBA, çocukları sporda güvende tutma konusunda deneyime sahip bağımsız bir kuruluş ve yerel bir ortak olan Terre des Hommes Vakfı (Tdh) ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık sayesinde FIBA, Mali'de savunmasız durumdaki genç basketbolcular ve diğer kişiler için bir koruma hizmeti başlattı.

Öte yandan korunma konusunda ligler ve kulüpler gibi Mali'deki yerel paydaşlarla yakın çalışmak üzere FMBB tarafından "Tek İrtibat Noktası" oluşturuldu.

Ayrıca Mali'deki durumun, FIBA Dürüstlük Görevlisi raporu çerçevesinde izlemeye devam edileceği de ifade edildi.