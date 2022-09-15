FIBA'dan Türkiye - Gürcistan maçı kararı!
FIBA, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) oynanan Türkiye - Gürcistan karşılaşmasına ilişkin kararını açıkladı.
FIBA, EuroBasket'te oynanan ve olaylı geçen Türkiye - Gürcistan maçı için disiplin soruşturması başlattığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, her iki ülke basketbol federasyonunun yanı sıra; Gürcistan'dan Goga Bitadze, Duda Sanadze ve Tornike Shengelia ile A Milli Takım'dan da Furkan Korkmaz için disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.
FIBA'nın açıklamasında güvenlik kamerası kayıtları dahil, her türlü materyalin incelendikten sonra bu kararın alındığı ifade edildi.
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