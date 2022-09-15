FIBA'dan Türkiye - Gürcistan maçı kararı!

FIBA, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) oynanan Türkiye - Gürcistan karşılaşmasına ilişkin kararını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 19:45
FIBA'dan Türkiye - Gürcistan maçı kararı!
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FIBA, EuroBasket'te oynanan ve olaylı geçen Türkiye - Gürcistan maçı için disiplin soruşturması başlattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, her iki ülke basketbol federasyonunun yanı sıra; Gürcistan'dan Goga Bitadze, Duda Sanadze ve Tornike Shengelia ile A Milli Takım'dan da Furkan Korkmaz için disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

FIBA'nın açıklamasında güvenlik kamerası kayıtları dahil, her türlü materyalin incelendikten sonra bu kararın alındığı ifade edildi.


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