FIBA'dan Türkiye - Gürcistan maçı kararı!

15 Eylül 2022 Perşembe, 19:45

FIBA, EuroBasket'te oynanan ve olaylı geçen Türkiye - Gürcistan maçı için disiplin soruşturması başlattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, her iki ülke basketbol federasyonunun yanı sıra; Gürcistan'dan Goga Bitadze, Duda Sanadze ve Tornike Shengelia ile A Milli Takım'dan da Furkan Korkmaz için disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

FIBA'nın açıklamasında güvenlik kamerası kayıtları dahil, her türlü materyalin incelendikten sonra bu kararın alındığı ifade edildi.