EuroBasket'te Almanya çeyrek finale yükseldi!

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) son 16 turunda Almanya, Karadağ'ı 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 22:55
EuroBasket'te Almanya çeyrek finale yükseldi!
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EuroBasket 2022 son 16 turunda Almanya, Karadağ'ı 85-79 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan maçın ilk çeyreğini 19-10 kapatan ev sahibi takım, ilk devreye de 38-24 önde girdi.

Maçın ikinci yarısında Karadağ, farkı azaltmayı başarsa da Almanya, maçı 85-79 kazanarak çeyrek finale kalan taraf oldu.

Almanya çeyrek finalde, Yunanistan-Çekya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


Eurobasket 2022 Almanya Karadağ avrupa basketbol şampiyonası

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