FIFA açıkladı: Dünya Kupası'nın formatı değişti
FIFA, 2026 Dünya Kupası'ndan başlamak üzere turnuvanın formatında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Dünya Kupası finallerine 32 takım yerine 48 takımın katılacağı belirtildi.
FIFA, Dünya Kupası'nın formatında değişiklik yapıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, 2026 Dünya Kupası için 48 takım önerisinin oybirliği ile kabul edildiği belirtildi.
FIFA Başkanı Giovanni Infantino
EN İYİ ÜÇÜNCÜLER DE YÜKSELECEK
FIFA'nın yaptığı duyuruya göre 2026'daki turnuvada gruplar 4 takımdan oluşacak ve toplam 12 grupta maçlar oynanacak.
Eleme turu son 32 turundan başlayacak ve üst tura gruplarda ilk iki sırayı alan takımlarla birlikte en iyi 3. olan sekiz takım çıkacak.
MAÇ SAYISI ARTTI
Bu değişikliğin ardından Dünya Kupası'ndaki maç sayısı da 64'den 104'e çıkacak.
FIFA, ABD, Kanada ve Meksika'da ortaklaşa düzenlenecek Dünya Kupası'nın finalinin 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağını açıkladı.
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