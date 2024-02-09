FIFA Başkanı Infantino: 'TFF harika işler yaptı'

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu heyetiyle yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Infantino, "TFF, milli takımlarının gelişmesi için altyapıyı geliştirmek üzere harika işler yaptı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.02.2024 - 08:14
FIFA Başkanı Infantino: 'TFF harika işler yaptı'
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı görüşmede ülkede futbolu tabanda ve okullarda geliştirme planlarını açıkladı.

TFF Başkanı seçilmesinden kısa bir süre sonra Paris'te Infantino ile bir araya gelen Büyükekşi, FIFA Başkanı'na Türkiye'nin milli takımlarının antrenman yaptığı TFF Riva Tesisi'nin genişletilmesi konusunda bilgi vermişti.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre; FIFA Forward girişiminden sağlanan 2.25 milyon dolar ile kısmen finanse edilen merkez, Türkiye'nin elit futbolcularına antrenman yapmaları ve maçlara hazırlanmaları için en uygun koşulları sağlıyor.

Açıklamaya göre; TFF şimdi de UNESCO ile işbirliği içinde yürütülen ve çocuklara futbol yoluyla yaşam becerileri kazandıran FIFA Okullar için Futbol programından ve FIFA'nın Küresel Futbol Geliştirme Şefi Arsene Wenger tarafından denetlenen ve yetenekli çocuklara profesyonel futbola giden yolu açan Yetenek Geliştirme Programı'ndan yararlanmak istiyor.

INFANTINO'DAN AÇIKLAMALAR

TFF ile yaptığı görüşme hakkında konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Dostum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve heyetiyle Paris'te bir araya gelmek harikaydı. TFF, milli takımlarının gelişmesi için altyapıyı geliştirmek üzere harika işler yaptı ve şimdi futbol yelpazesinin diğer ucuna, yani taban seviyesine ve okullara odaklandığını görmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

FIFA'nın yatırımlarına değinen Infantino, "Benim ve FIFA'nın hedefi, her kız ve erkek çocuğa futbol oynama fırsatı sağlamak, sadece yarının yıldızlarını bulmamızı sağlamak değil, aynı zamanda güzel oyunun eşsiz gücünü fiziksel ve zihinsel refahı artırmaktır. Gelecekte onlara hizmet edecek futbol ve yaşam becerilerini aktarmak için kullanmaktır." sözlerini sarf etti.

POTANSİYEL EV SAHİPLİKLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Büyükekşi, FIFA Başkanı ile yapılan görüşmenin son derece verimli geçtiğini belirterek, TFF'nin FIFA ile işbirliği çabalarına vurgu yaptı. Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceği potansiyel uluslararası etkinliklerin ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin müthiş organizasyon kabiliyeti üzerinde duruldu.

FIFA'nın Paris'teki ofisinde gerçekleşen görüşmede UEFA Onursal Üyesi ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Başkanvekili ve FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Taner Senseven, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ve FIFA Avrupa Bölge Direktörü Elkhan Mammadov da hazır bulundu.


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