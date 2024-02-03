Fenerbahçe'den TFF ve hakemlere çağrı: 'Adaletli olun, hakkaniyetle yönetin'

Yayınlanma: 03.02.2024 - 12:10

Güncelleme: 03.02.2024 - 12:10

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Kızılhan, rekabetçi bir kimlik ortaya koydukları 3 aylık dönemi geride bıraktıklarını ifade etti.

Kulüp olarak her branşta başarılarla dolu bir dönemde olduklarını vurgulayan Kızılhan, şöyle devam etti:

"3 Temmuz 2011'de başlayan direnişimiz 27 Aralık 2021'de onurlu bir zafere dönüştü. Futbolda sözde şike davası olarak bilinen kumpasla alakalı beraat kararının onaylanması Fenerbahçemizin hem vicdanlarda hem de hukuk önünde bir kez daha temiz olduğu kanıtlandı. Kararlı mücadelemizde geri adım atmadık. 3 Temmuz sürecini kurgulayanlar ise şimdi ortada yoklar. Fenerbahçe haklı ve temiz duruşunu sürdürüyor. 10 yıllık süreçteki maddi ve manevi zararlar giderilene kadar dik duracağız."

"TAKIMIMIZA OLAN GÜVENİ ARTIRDI"

Futbol takımının Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda başarılı şekilde yoluna devam ettiğini dile getiren Burak Çağlan Kızılhan, teknik direktör İsmail Kartal ile futbolcuları tebrik etti.

Başarının arkasındaki en önemli unsurun birlik ve beraberlik olduğunun altını çizen Kızılhan, şunları söyledi:

"Ara transferde kadroya kattığımız dünya çapındaki oyuncular, takımımıza olan güvenimizi daha da arttırdı. Doğru planlama ve ihtiyaç duyulan bölgelere zamanında yapılan takviyelerle transfer dönemine çok verimli geçiş yaptık. Bonucci, Krunic, Çağlar Söyüncü gibi yıldız oyuncuları takviye etmek şampiyonluk hedefimiz adına önemli adımlar oldu. Bu süreç içinde emekleri geçenlere teşekkür ediyorum. Kontenjan sebebiyle takıma dahil olan oyuncuların yanı sıra ayrılan oyuncular da oldu. Takımımız da taraftarlarımız da şampiyonluk yolunda yüreğini ortaya koyuyor."

TFF VE HAKEMLERE ÇAĞRI

Şampiyonluk için herkesin desteğinin çok önemli olduğunu belirten Kızılhan, "Buradan takım ve camia olarak olağanüstü bir mücadele verdiğimiz dönemde TFF ve hakemlere çağrıda bulunmak istiyorum. Adaletli olun, tüm maçları hakkaniyetle yönetin. Adaletin sağlanması, futbolun geleceği ve marka değeri için kritik öneme sahiptir. Umuyoruz ki hakemlerin rekabeti etkilemediği bir sezon yaşarız. Bu şartlar sağlanırsa emin olun şampiyonluk kupasını bu sene müzemize getireceğiz" açıklamasında bulundu.

"ŞARTLARIMIZI SONUNA KADAR ZORLAYACAĞIZ"

Sarı-lacivertli kulübün sporun bütün dallarında en tepeye oynadığına da dikkati çeken Kızılhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zorlu finansal şartlar altında olimpik şubelerimizin başarıları için şartlarımızı sonuna kadar zorlayacağız. Her zaman Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübüdür diyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden her 5 sporcudan birisi Fenerbahçe Kulübünün sporcusuydu. Şimdi hedef 2024 Paris Olimpiyatları. Sami Çölgeçen isimli Galatasaray Divan Kurulu üyesi 'Neredeyiz biz, hiçbir yerde yokuz. Sadece futbolda Fenerbahçe'yle yarışıyorsunuz, amatör şubelerde yoksunuz. Fenerbahçe'yi kıskanıyorum.' demiş. Fenerbahçe, Türk sporunda ve ülkesinin geleceğinde bambaşka bir yerde."

"YENİ BİR REKOR KIRDIK"

Kızılhan son olarak Fenerium mağazalarının rekor kırdığını belirterek "Geçen sezon nisan ayında ulaştığımız 350 bin forma satış adedine bu yıl ocak ayında ulaşarak yeni bir rekor kırdık. 2023 yılı ciromuz 1 milyar 302 milyon lirayla tamamlandı. Bu rakam Fenerium tarihinin rekorudur. Döviz cinsinden 47 milyon 700 bin Euro ciroya ulaştık" diye konuştu.