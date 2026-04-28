FIFA'dan Dünya Kupası öncesi dikkat çeken 'sarı kart' kararı!

28.04.2026 13:53:00
2026 Dünya Kupası öncesinde FIFA, kart kurallarıyla ilgili değişime hazırlandığı iddia edildi. Yeni kuralın FIFA Konseyi tarafından onaylanması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa süre kala FIFA, turnuva kurallarında değişiklik yapmayı planladığı öne sürüldü.

FIFA'DAN DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KARAR

Athletic'te yer alan habere göre; FIFA, Vancouver'da yapılacak toplantıda kartlarla ilgili kural değişikliğini onaylayacak. FIFA'nın grup aşamaları ve çeyrek finallerden sonra sarı kartları silip futbolcuların ceza alma ihtimallerini düşürmeyi istediği belirtildi.

Dünya Kupası'nda daha önce sarı kartlar çeyrek finallerden sonra siliniyordu. Ancak turnuvanın 32 takımdan 48 takıma yükseltilmesinin ardından FIFA'nın takımlara daha fazla ceza verilmesini önlemek amacıyla bu kararı aldığı aktarıldı. 

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alan Türkiye, bu yaz sırasıyla Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

2026 Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvanın açılış maçını Meksika ile Güney Afrika oynayacak.

İlgili Haberler

Fatih Terim'den A Milli Takım'a tebrik mesajı: 'Devamının geleceğine inancım tam…'
Fatih Terim'den A Milli Takım'a tebrik mesajı: 'Devamının geleceğine inancım tam…' Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, 2026 Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren A Milli Takımımız'ı tebrik etti.
Dünya Kupası'nın favorileri açıklandı: İşte A Milli Takım'ın sıralamadaki yeri...
Dünya Kupası'nın favorileri açıklandı: İşte A Milli Takım'ın sıralamadaki yeri... A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra turnuvaya katılmaya hak kazandı. ABD, Kanada ve Meksika'nın birlikte düzenleyeceği Dünya Kupası için geri sayım sürerken turnuvanın favorileri belirlendi.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstüründe değişiklik!
A Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstüründe değişiklik! 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım, D Grubu'nda mücadele edecek. Türkiye'nin grup etabı fikstürü netleşirken Paraguay maçının saatinde değişikliğe gidildi.