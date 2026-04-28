FIFA'dan Dünya Kupası öncesi dikkat çeken 'sarı kart' kararı!

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa süre kala FIFA, turnuva kurallarında değişiklik yapmayı planladığı öne sürüldü.

FIFA'DAN DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KARAR

Athletic'te yer alan habere göre; FIFA, Vancouver'da yapılacak toplantıda kartlarla ilgili kural değişikliğini onaylayacak. FIFA'nın grup aşamaları ve çeyrek finallerden sonra sarı kartları silip futbolcuların ceza alma ihtimallerini düşürmeyi istediği belirtildi.

Dünya Kupası'nda daha önce sarı kartlar çeyrek finallerden sonra siliniyordu. Ancak turnuvanın 32 takımdan 48 takıma yükseltilmesinin ardından FIFA'nın takımlara daha fazla ceza verilmesini önlemek amacıyla bu kararı aldığı aktarıldı.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alan Türkiye, bu yaz sırasıyla Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

2026 Dünya Kupası 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuvanın açılış maçını Meksika ile Güney Afrika oynayacak.