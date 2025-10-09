FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Belçika ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, yarın Belçika ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Belçika'nın Gent şehrindeki Gent Arena'da oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.

Karşılaşmada Kadir Sağlam dördüncü hakem, Fedayi San (İsviçre) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.

