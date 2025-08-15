Cumhuriyet Gazetesi Logo
Halil Umut Meler'den UEFA Konferans Ligi'nde dikkat çeken karar!

Halil Umut Meler'den UEFA Konferans Ligi'nde dikkat çeken karar!

15.08.2025 14:04:00
Halil Umut Meler'den UEFA Konferans Ligi'nde dikkat çeken karar!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşındaki Sheriff-Anderlecht maçında düdük çaldı. Meler'in bir penaltı pozisyonundaki kararı dikkat çekti.

Halil Umut Meler, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşındaki Sheriff-Anderlecht maçını yönetti. Anderlecht 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Sheriff ile 1-1 berabere kaldı ve adını play-off turuna yazdırdı.

Öte yandan Halil Umut Meler'in 34. dakikada yaşanan bir penaltı pozisyonunda "devam" kararı vermesine Anderlecht futbolcuları tepki gösterdi.

İki elini yana açtığı görülen Halil Umut Meler'den penaltı düdüğü gelmezken, VAR hemen pozisyona müdahale etti.

VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu ekranda izleyen Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi. Stroeykens penaltı atışını üstten auta vurdu.

