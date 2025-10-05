Gol neden iptal edildi? Halil Umut Meler açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

GOL İPTAL EDİLDİ

Mücadelenin 34. dakikasında Samsunspor'un kazandığı köşe vuruşunda Zeki Yavru'nun ortasında Holse şutunu çekti, kale sahası sol çaprazında topa dokunan Musaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Pozisyonun ardından VAR odası devreye girdi. Hakem Halil Umut Meler, kenara gelerek monitörden pozisyonu izledi. İncelemenin ardından sahaya dönen Meler, kararını önce takımların kaptanları Zeki Yavru ve Milan Skriniar'a iletti, ardından ofsaytı işaret ederek golü iptal etti.

Karar sonrasında Samsunsporlu futbolcular yoğun şekilde hakeme itiraz etti. Ancak VAR incelemesinin ardından verilen ofsayt kararı değişmedi ve Samsunspor'un golü geçerlilik kazanmadı.

Öte yandan Samsunspor'lu oyuncular yaşanan pozisyonda el itirazlarında da bulundu.

HALİL UMUT MELER'İN A ÇIKLAMASI

Bein Sports'un haberine göre hakem Halil Umut Meler, Samsunspor'un golünü kaleci Tarık Çetin'in görüş açısının kısıtlanması sebebiyle iptal ettiğini soyunma odası koridorlarında oyunculara açıkladı.